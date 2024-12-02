Появились хорошие новости о состоянии Бове, потерявшего сознание в матче Серии А

Воскресный матч Серии А между «Фиорентиной» и «Интером» продлился примерно 15 с лишним минут, а затем был перенесён на более поздний срок. Игра была прервана из-за страшной ситуации с Эдоардо Бове – игрок «фиалок» потерял сознание прямо на поле и был экстренно доставлен в больницу.

Вся футбольная Европа переживала за Бове, но теперь появились хорошие новости. Футболист был экстубирован, то есть его отключили от искусственной вентиляции лёгких. Эдоардо находится в сознании и отвечает на вопросы.

Как сообщает La Repubblica, у Бове нет никаких повреждение мозга или сердца. При этом спортсмен остаётся под надзором медиков.