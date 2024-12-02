Перин: «Ювентус» верит в свою новую философию»

Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин призвал не сомневаться в игровом подходе Тьяго Мотты.

В матче 14-го тура Серии А, который прошёл в воскресенье, туринцы упустили победу над «Лечче» (1:1), пропустив гол в компенсированное время. Это уже шестая ничья в последних восьми встречах «бьянконери» во всех соревнованиях.

«Нам действительно не хватает травмированных игроков, но мы не любим оправдываться этим. Пришло время молодых ребят проявить себя. У нас 23-24 игрока, все способны подменять друг друга.

Мы уверены, что находимся на правильном пути. Играя в таком стиле, мы повышаем шансы на победу. Мы в корне изменили философию, но верим в своё видение», – заявил в разговоре с DAZN Перин.