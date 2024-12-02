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Перин: «Ювентус» и «Лечче» договорились не играть, если не будет хороших новостей по Бове»

02 Декабря 2024 • 06:18 Комментировать
Лечче
1:1
Ювентус

Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин признался, что матч с «Лечче» мог не состояться.

Футболист «Фиорентины» Эдоардо Бове потерял сознание в поединке с «Интером», который стартовал раньше. Встречу прервали на 17-й минуте, а игрок был доставлен в больницу. Незадолго до старта игры «Лечче» с «Ювентусом» стало известно, что Бове пришёл в сознание и может дышать без сторонней помощи.

«Перед началом матча мы все собрались и решили, что не будем играть этим вечером, если из Флоренции не придут хорошие новости по Бове. Мы хотели убедиться, что ему ничего не угрожает, прежде чем выходить на поле. Теперь мы желаем ему скорейшего выздоровления и ждём встречи с ним на поле», – цитирует Football Italia Перина.

Поединок «Лечче» – «Ювентус» завершился со счётом 1:1.

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