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Мотта прокомментировал третью подряд ничью «Ювентуса»

02 Декабря 2024 • 01:24 Комментировать
Лечче
1:1
Ювентус

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта подвёл итоги матча против «Лечче» (1:1).

Туринцы повели в счёте на 68-й минуте выездного поединка благодаря голу Андреа Камбьясо, но удержать преимущество не смогли – Анте Ребич забил на 93-й и спас «Лечче» от поражения. Для «Ювентуса» это шестая ничья в последних восьми играх, а также третья кряду.

«Мы хорошо провели первый тайм, а во втором игроки начали выдыхаться. Нужно извлечь уроки из ошибок, идти дальше и готовиться к следующему матчу.

Мы могли избежать пропущенного гола в концовке, но нужно продолжать мыслить позитивно. Наша задача сейчас – подготовиться к следующей игре физически и морально», – заявил в интервью DAZN Мотта.

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