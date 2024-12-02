Мотта прокомментировал третью подряд ничью «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта подвёл итоги матча против «Лечче» (1:1).

Туринцы повели в счёте на 68-й минуте выездного поединка благодаря голу Андреа Камбьясо, но удержать преимущество не смогли – Анте Ребич забил на 93-й и спас «Лечче» от поражения. Для «Ювентуса» это шестая ничья в последних восьми играх, а также третья кряду.

«Мы хорошо провели первый тайм, а во втором игроки начали выдыхаться. Нужно извлечь уроки из ошибок, идти дальше и готовиться к следующему матчу.

Мы могли избежать пропущенного гола в концовке, но нужно продолжать мыслить позитивно. Наша задача сейчас – подготовиться к следующей игре физически и морально», – заявил в интервью DAZN Мотта.