«Ювентус» установил не самый приятный для себя рекорд

«Ювентус» упустил победу на последних минутах матча против «Лечче» (1:1).

Команда Тьяго Мотты вышла вперёд на 68-й минуте усилиями Андреа Камбьясо. Хозяева поля смогли отыграться на 93-й – отличился Анте Ребич.

По информации Opta, «Ювентус» установил собственный рекорд по ничейным матчам в течение одного календарного года за всё время выступления в Серии А. В нынешнем году «бьянконери» сыграли вничью уже 18 раз. Прежний рекорд был установлен 68 лет назад – 17.

Напомним, Тьяго Мотта возглавляет «Ювентус» с начала текущего сезона. В прошлой кампании рулевым туринцев был Массимилиано Аллегри, уволенный в мае.