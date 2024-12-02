«Ювентус» на 90-й минуте упустил победу над «Лечче»

В 14-м туре Серии А «Ювентус» гостил у «Лечче». В первые минуты был просто водоворот моментов, а затем всё успокоилось.

Кенан Йылдыз слева прострелил к воротам, и Маркус Тюрам примерно с метра попал в штангу. Антонино Галло прострелил от лицевой, и мяч от Пьера Калюлю срикошетил в створ, просто чудом руки голкипера были в нужной точке. Франсишку Консейсау стрельнул из-за штрафной и попал в штангу.

На экваторе второго тайма Андреа Камбьяссо атаковал метров с 22 и поразил цель рикошетом от Киалонги Гаспара - 0:1. На 90-й минуте Никола Крстович слева убежал к боковой линии штрафной площади и сделал прострел в центр к линии вратарской, защитник в подкате не смог перехватить мяч, а Анте Ребич удачно набежал в зону передачи и в касание отправил мяч в сетку - 1:1.

«Ювентус» идет на шестом месте, противник - 15-й.