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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» на 90-й минуте упустил победу над «Лечче»

02 Декабря 2024 • 00:43 Комментировать (1)
Лечче
1:1
Ювентус
окончен

В 14-м туре Серии А «Ювентус» гостил у «Лечче». В первые минуты был просто водоворот моментов, а затем всё успокоилось.

Кенан Йылдыз слева прострелил к воротам, и Маркус Тюрам примерно с метра попал в штангу. Антонино Галло прострелил от лицевой, и мяч от Пьера Калюлю срикошетил в створ, просто чудом руки голкипера были в нужной точке. Франсишку Консейсау стрельнул из-за штрафной и попал в штангу.

На экваторе второго тайма Андреа Камбьяссо атаковал метров с 22 и поразил цель рикошетом от Киалонги Гаспара - 0:1. На 90-й минуте Никола Крстович слева убежал к боковой линии штрафной площади и сделал прострел в центр к линии вратарской, защитник в подкате не смог перехватить мяч, а Анте Ребич удачно набежал в зону передачи и в касание отправил мяч в сетку - 1:1.

«Ювентус» идет на шестом месте, противник - 15-й.

Протокол игры  
Лечче1:1Ювентус
  68'Камбьясо Андреа (0:1)
(1:1) Ребич Анте90'  
Фальконе ВладимироЖильбер ФредерикГаспар КиалонгаБаскиротто ФедерикоГалло Антонино 84' (Пьеротти Сантьяго ( 84') Кулибали Лассана  19'Рамадани Юльбер 75' (Каба Мохамед ( 75') Доргу ПатрикРафья Хамза 81' (Уден Реми ( 81') Моренте Тете 75' (Ребич Анте ( 75') Крстович Никола
Запасные: Самоя ЯсперПельмар АндиБериша МедонХаса ЛуисФрюхтль КристианСансоне НиколаМакдженнетт ЭдБорбей АлександруЖан ГабиХельгасон ТорирМархвиньски Филип
Перин МаттиаДанило Луис  67'Гатти Федерико 63' (Фаджоли Николо ( 63'  73') Калюлю ПьерКамбьясо Андреа  39'Локателли МануэльТюрам Кефрен 63' (Рухи Юнас ( 63') Консейсау Франсишку 84' (Пуньо Диего ( 84') Копмейнерс Тëн  82'Йылдыз Кенан 75' (Мбангула Самюэль ( 75') Веа Тимоти
Запасные: Ди Грегорио МикелеМонтеро АльфонсоОвусу АугустоПаньюкко ФилиппоПападопулос ХристосПинсольо Карло
01 декабря. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Juventissimo
02 Декабря 2024 в 00:48
Идём на ничейный рекорд в этом сезоне;)
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