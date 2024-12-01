​Пануччи: «Милану» нужно прибавить в чемпионате»

Бывший защитник «Милана» Кристиан Пануччи высказался по поводу неровных результатов клуба. В нынешнем сезоне «Милан» достаточно слабо выступает в итальянском чемпионате, но выиграл три последних своих матча в Лиге чемпионов, значительно повысив шансы на попадание в следующую стадию этого турнира.

- У «Милана» очень хорошие игроки, это очень хорошая команда для Италии, и хорошая команда для Европы также. Но, конечно от «Милана» ждут чуть большего в чемпионате, однако сейчас в команде есть проблемы с обороной, - цитирует слова Пануччи pianetamilan.it.

В субботу «Милан» обыграл «Эмполи» со счётом 3:0.