Бове пришёл в себя после потери сознания в игре с «Интером»

Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове потерял сознание в первом тайме воскресного матча чемпионата Италии против «Интера». Футболиста доставили в больницу, а игру решили перенести на более поздний срок.

Как сообщает корреспондент итальянского Sky Маттео Барзаги, Бове уже пришёл в сознание. Это радостная новость для футбольных фанатов, которые переживали и продолжают переживать за 22-летнего футболиста. Ясно, что в ближайшее время Бове будет находиться под пристальным контролем медиков. Важно убедиться, что жизни и здоровью молодого спортсмена ничего не угрожает.

Эдоардо Бове перешёл в «Фиорентину» из «Ромы» на правах аренды с опцией выкупа в конце августа.