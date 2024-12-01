Воскресный матч чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Интером» был прерван из-за страшного инцидента с Эдоардо Бове. Без какого-либо физического воздействия футболист упал на газон, потеряв сознание.

Бове оперативно стали оказывать помощь, после чего футболиста доставили в больницу. Появилась информация о том, что игрок «Фиорентины» дышит самостоятельно, что уже хорошо.

Между тем, итальянская Серия А объявила о том, что матч «Фиорентина» - «Интер» возобновлён в воскресенье не будет. Игра была перенесена на более поздний срок.

Отметим, что на момент остановки матча на табло горел счёт 0:0.