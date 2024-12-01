Появилась информация о состоянии Бове – ему стало плохо во время матча Серии А

В воскресенье вечером во Флоренции ожидали увидеть праздник футбола в матче Серии А между «Фиорентиной» и «Интером». К сожалению, по ходу первого тайма произошёл страшный эпизод. Полузащитник «фиалок» Эдоардо Бове потерял сознание и рухнул на газон. Разумеется, ситуация напугала всех на стадионе, а также тех, кто смотрел матч по ТВ или прочитал новость о случившемся.

По данным итальянского Sky, Бове уже был доставлен в больницу, которая расположена неподалёку от стадиона. Футболист пока не пришёл в сознание, но он дышит самостоятельно.

Остаётся только пожелать Эдоардо Бове здоровья.