Игрок «Фиорентины» потерял сознание на поле - его срочно госпитализировали

В итальянском футболе проходят матчи четырнадцатого тура Серии А, «Фиорентина» встречается с «Интером» и уже на шестнадцатой минуте игры произошел драматический эпизод - полузащитник команды хозяев поля Эдоардо Бове потерял сознание и рухнул на газон.

Его коллеги по команде очень нервно отреагировали на произошедшее - они окружили игрока кольцом и начали рыдать буквально прямо на поле. Сейчас Бове увезён с машиной скорой помощи в одну из больниц Флоренции. Предполагают, что у 22-летнего игрока могло остановиться сердце.

Напомним, что Бове выступает за «Фиорентину» с 2024 года.