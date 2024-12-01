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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» назвал состав на матч против «Фиорентины»

01 Декабря 2024 • 19:05 Комментировать
Фиорентина
0:0
Интер Милан
1 3.80 X 3.45 2 2.07
1-й тайм

В воскресенье вечером в чемпионате Италии сыграют «Фиорентина» и «Интер». Главный тренер миланской команды Симоне Индзаги принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Зоммер, Биссекк, де Врей, Бастони, Дюмфрис, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Лаутаро Мартинес.

Матч Серии А между «Фиорентиной» и «Интером» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Интер» на текущую минуту располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан

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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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