«Интер» назвал состав на матч против «Фиорентины»

В воскресенье вечером в чемпионате Италии сыграют «Фиорентина» и «Интер». Главный тренер миланской команды Симоне Индзаги принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Зоммер, Биссекк, де Врей, Бастони, Дюмфрис, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Лаутаро Мартинес.

Матч Серии А между «Фиорентиной» и «Интером» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Интер» на текущую минуту располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.