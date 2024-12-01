«Парма» неожиданно прервала победную серию «Лацио»

В 14-м туре Серии А «Парма» принимала обыгрывающий всех подряд «Лацио».
В первых атаках команды быстро забили. Николо Ровелла поразил цель на второй минуте, но ВАР где-то нашел нарушение, нет гола. Вскоре Ровелла ошибся, и уже отличился Деннис Ман - 1:0.
В начале второго тайма Анас Хадж Мохаммед удвоил перевес дальним выстрелом. Только в самой концовке гости отыграли один гол - удар Луки Пеллегрини блокирован, а Валентин Кастельянос добавил. Но последнее слово за «Пармой» - Энрико дель Прато снял все вопросы (3:1).
«Парма» уже делит 11-е место, соперник - второе.
Протокол игры
|(1:0) Ман Деннис6'
|(2:0) Мохаммед Анас Хадж53'
|81'Кастельянос Валентин (2:1)
|(3:1) Дель Прато Энрико90'
Судзуки Дзион•Дель Прато Энрико•Леони Джованни71' (Эно Антони (71') •Балог Ботонд• 64'Валери Эмануэле•Кейта Мандела 33'46' (Эстевес Науэль (46') • 57'Зом Симон•Мохаммед Анас Хадж70' (Камара Дрисса (70') •Ман Деннис•Канчелльери Маттео81' (Бенедычак Адриан (81') •Бонни Анж-Йоан 45'46' (Шарпантье Габриэль (46')
Проведель Иван•Лаццари Мануэль81' (Марушич Адам (81') •Хила Марио• 45'Романьоли Алессио•Пеллегрини Лука•Гендузи Маттео•Ровелла Николо 30'89' (Нослин Тейяни (89') •Деле-Баширу Фисайо46' (Педро Родригес (46') •Исаксен Густав65' (Чауна Лум (65') •Кастельянос Валентин• 90'Дзакканьи Маттиа
Запасные: Мандас Христос•Патрик•Жиго Самуэль•Фурланетто Алессио
01 декабря. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
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