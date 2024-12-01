«Парма» неожиданно прервала победную серию «Лацио»

В 14-м туре Серии А «Парма» принимала обыгрывающий всех подряд «Лацио».

В первых атаках команды быстро забили. Николо Ровелла поразил цель на второй минуте, но ВАР где-то нашел нарушение, нет гола. Вскоре Ровелла ошибся, и уже отличился Деннис Ман - 1:0.

В начале второго тайма Анас Хадж Мохаммед удвоил перевес дальним выстрелом. Только в самой концовке гости отыграли один гол - удар Луки Пеллегрини блокирован, а Валентин Кастельянос добавил. Но последнее слово за «Пармой» - Энрико дель Прато снял все вопросы (3:1).

«Парма» уже делит 11-е место, соперник - второе.