Голевая передача Кварацхелии помогла «Наполи» одолеть «Торино» и уйти в отрыв

«Торино» с «Наполи» пересеклись в 14-м туре Серии А. После ряда полумоментов был открыт счет. На 31-й минуте Хвича Кварацхели явошел в штрафную хозяев с левого края, накрутил пару соперников и покатил на Скотта Мактоминая, который вторым касанием метров с 14 пробил точно в ближний угол - 0:1. У соперника Антонио Санабрия нашел на правом краю штрафной Че Адамса, тот прострелил на дальнюю штангу, а Сауль Коко, находясь перед пустыми воротами, не сумел пробить по мячу. В середине второго тайма Матиас Оливера после навеса с правого фланга пробил головой в дальний угол, однако голкипер спас свои ворота.
0:1, «Наполи» оторвался от конкурентов минимум на четыре очка. У соперника 11-е место.
Протокол игры
|31'Мактоминай Скотт (0:1)
Милинкович-Савич Ваня•Валюкевич Себастьян• 39'Коко Сауль• 56'Масина Адам76' (Карамо Янн (76') •Педерсен Маркус II 41'46' (Лазаро Валентино (46') •Риччи Самуэле• 84'Линетти Кароль64' (Влашич Никола (64') •Гинейтис Гвидас•Войвода Мергим76' (Соса Борна (76') •Санабрия Антонио63' (Нжие Альё (63') •Адамс Че
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Буонджорно Алессандро•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк 81'87' (Фолоруншо Майкл (87') •Лоботка Станислав•Мактоминай Скотт•Политано Маттео75' (Спинаццола Леонардо (75') •Лукаку Ромелу87' (Симеоне Джованни (87') •Кварацхелия Хвича80' (Нерес Давид (80')
01 декабря. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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