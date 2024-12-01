Голевая передача Кварацхелии помогла «Наполи» одолеть «Торино» и уйти в отрыв

«Торино» с «Наполи» пересеклись в 14-м туре Серии А. После ряда полумоментов был открыт счет. На 31-й минуте Хвича Кварацхели явошел в штрафную хозяев с левого края, накрутил пару соперников и покатил на Скотта Мактоминая, который вторым касанием метров с 14 пробил точно в ближний угол - 0:1. У соперника Антонио Санабрия нашел на правом краю штрафной Че Адамса, тот прострелил на дальнюю штангу, а Сауль Коко, находясь перед пустыми воротами, не сумел пробить по мячу. В середине второго тайма Матиас Оливера после навеса с правого фланга пробил головой в дальний угол, однако голкипер спас свои ворота.

0:1, «Наполи» оторвался от конкурентов минимум на четыре очка. У соперника 11-е место.