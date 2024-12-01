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Чемпионат Италии. Серия А

Голевая передача Кварацхелии помогла «Наполи» одолеть «Торино» и уйти в отрыв

01 Декабря 2024 • 18:57 Комментировать
Торино
0:1
Наполи
окончен

«Торино» с «Наполи» пересеклись в 14-м туре Серии А. После ряда полумоментов был открыт счет. На 31-й минуте Хвича Кварацхели явошел в штрафную хозяев с левого края, накрутил пару соперников и покатил на Скотта Мактоминая, который вторым касанием метров с 14 пробил точно в ближний угол - 0:1. У соперника Антонио Санабрия нашел на правом краю штрафной Че Адамса, тот прострелил на дальнюю штангу, а Сауль Коко, находясь перед пустыми воротами, не сумел пробить по мячу. В середине второго тайма Матиас Оливера после навеса с правого фланга пробил головой в дальний угол, однако голкипер спас свои ворота.

0:1, «Наполи» оторвался от конкурентов минимум на четыре очка. У соперника 11-е место.

Протокол игры  
Торино0:1Наполи
  31'Мактоминай Скотт (0:1)
Милинкович-Савич ВаняВалюкевич Себастьян  39'Коко Сауль  56'Масина Адам 76' (Карамо Янн ( 76') Педерсен Маркус II  41' 46' (Лазаро Валентино ( 46') Риччи Самуэле  84'Линетти Кароль 64' (Влашич Никола ( 64') Гинейтис ГвидасВойвода Мергим 76' (Соса Борна ( 76') Санабрия Антонио 63' (Нжие Альё ( 63') Адамс Че
Запасные: Дембеле АлиПалеари АльбертоБьяне-Балько КомМарипан ГильермоТамез АдриенДоннарумма Антонио
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирБуонджорно АлессандроОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-Франк  81' 87' (Фолоруншо Майкл ( 87') Лоботка СтаниславМактоминай СкоттПолитано Маттео 75' (Спинаццола Леонардо ( 75') Лукаку Ромелу 87' (Симеоне Джованни ( 87') Кварацхелия Хвича 80' (Нерес Давид ( 80')
Запасные: Распадори ДжакомоНгонж СирильКонтини НикитаМарин РафаГилмор БиллиЖуан ЖезусДзербин АлессиоКаприле Элия
01 декабря. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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