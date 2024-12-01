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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» переиграл «Удинезе», проведя практически весь матч в большинстве

01 Декабря 2024 • 17:22 Комментировать
Удинезе
0:2
Дженоа

В 14-м туре Серии А «Удинезе» принимал «Дженоа».

Уже на третьей минуте Сулейман Туре совершил фол последней надежды и был удален. На 13-й минуте Андреа Пинамонти открыл счет. На это соперник за всю игру смог ответить только двумя ударами. Хорошая попытка у Мортена Торсбю, но на линии ворот защитник остановил мяч. Пинамонти расстреливал ворота в начале второго тайма и прилично промахнулся. Интрига была окончательно убита на экваторе второго тайма после кросса Милана Баделя и срезки от Лаутаро Джанетти - 0:2.

«Дженоа» делит 12-е место, соперник - девятый.

Протокол игры  
Удинезе0:2Дженоа
  13'Пинамонти Андреа (0:1)
  67'Джанетти Лаутаро (0:2)
Окойе МадукаЭхизибуэ Кингсли 46' (Эбосс Энцо ( 46'  90') Джанетти ЛаутароТуре Сулейман  4'Земура ДжорданТовен Флорьян 75' (Браво Икер ( 75') Ловрич Санди 66' (Атта Артур ( 66') Карлстрём ЙесперЭккеленкамп ЮргенЛукка Лоренцо 46' (Кристенсен Томас ( 46'  87') Дэвис Кинан 87' (Модесто Руй ( 87')
Запасные: Кабаселе КристианСаррага ОйерПаделли ДаниэлеСава РэзванПальма МаттеоБреннерАбанква ДжеймсПисарро ДамианКамара Хассан
Леали НиколаСабелли СтефаноБани Маттиа 80' (Вольякко Алессандро ( 80') Васкес Хоан  42'Кариколь Аарон  84'Бадель Милан 69' (Патрицио Масини ( 69') Дзаноли Алессандро 76' (Балотелли Марио ( 76') Торсбю Мортен  45'Френдруп МортенМиретти Фабио 69' (Оливейра Витор ( 69') Пинамонти Андреа 69' (Мессиас Жуниор ( 69')
Запасные: Нортон-Каффи БрукМаттурро АланГоллини ПьерлуиджиСоммарива ДаниэлеМелегони ФилиппоМаркандалли АлессандроБохинен ЭмильАнкей ДэвидПерейро Гастон
01 декабря. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".
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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Дженоа

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Актуальный прогноз и ставка на матч Удинезе – Дженоа чемпионата Италии – 1 декабря 2024
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