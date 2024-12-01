«Дженоа» переиграл «Удинезе», проведя практически весь матч в большинстве

В 14-м туре Серии А «Удинезе» принимал «Дженоа».

Уже на третьей минуте Сулейман Туре совершил фол последней надежды и был удален. На 13-й минуте Андреа Пинамонти открыл счет. На это соперник за всю игру смог ответить только двумя ударами. Хорошая попытка у Мортена Торсбю, но на линии ворот защитник остановил мяч. Пинамонти расстреливал ворота в начале второго тайма и прилично промахнулся. Интрига была окончательно убита на экваторе второго тайма после кросса Милана Баделя и срезки от Лаутаро Джанетти - 0:2.

«Дженоа» делит 12-е место, соперник - девятый.