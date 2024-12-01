«Дженоа» переиграл «Удинезе», проведя практически весь матч в большинстве

В 14-м туре Серии А «Удинезе» принимал «Дженоа».
Уже на третьей минуте Сулейман Туре совершил фол последней надежды и был удален. На 13-й минуте Андреа Пинамонти открыл счет. На это соперник за всю игру смог ответить только двумя ударами. Хорошая попытка у Мортена Торсбю, но на линии ворот защитник остановил мяч. Пинамонти расстреливал ворота в начале второго тайма и прилично промахнулся. Интрига была окончательно убита на экваторе второго тайма после кросса Милана Баделя и срезки от Лаутаро Джанетти - 0:2.
«Дженоа» делит 12-е место, соперник - девятый.
Протокол игры
|13'Пинамонти Андреа (0:1)
|67'Джанетти Лаутаро (0:2)
Окойе Мадука•Эхизибуэ Кингсли46' (Эбосс Энцо (46') • 90'Джанетти Лаутаро•Туре Сулейман• 4'Земура Джордан•Товен Флорьян75' (Браво Икер (75') •Ловрич Санди66' (Атта Артур (66') •Карлстрём Йеспер•Эккеленкамп Юрген•Лукка Лоренцо46' (Кристенсен Томас (46') • 87'Дэвис Кинан87' (Модесто Руй (87')
Леали Никола•Сабелли Стефано•Бани Маттиа80' (Вольякко Алессандро (80') •Васкес Хоан• 42'Кариколь Аарон• 84'Бадель Милан69' (Патрицио Масини (69') •Дзаноли Алессандро76' (Балотелли Марио (76') •Торсбю Мортен• 45'Френдруп Мортен•Миретти Фабио69' (Оливейра Витор (69') •Пинамонти Андреа69' (Мессиас Жуниор (69')
01 декабря. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".
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