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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» нашёл нового защитника в Серии А

01 Декабря 2024 • 11:29 Комментировать

Центральный защитник «Болоньи» Джон Лукуми имеет вариант трудоустройства в испанском чемпионате. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании 26-летнего игрока заинтересован мадридский «Реал». «Сливочные» подыскивают усиление в центр обороны в связи с травмами своих защитников.

Лукуми связан контрактными обязательствами с «Болоньей» до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийца в 17 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Джон провел десять поединков, в которых получил две желтые карточки и один раз был удален.

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Болонья Реал Мадрид Джон Лукуми ещё теги
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