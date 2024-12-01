«Реал» нашёл нового защитника в Серии А

Центральный защитник «Болоньи» Джон Лукуми имеет вариант трудоустройства в испанском чемпионате. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании 26-летнего игрока заинтересован мадридский «Реал». «Сливочные» подыскивают усиление в центр обороны в связи с травмами своих защитников.

Лукуми связан контрактными обязательствами с «Болоньей» до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийца в 17 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Джон провел десять поединков, в которых получил две желтые карточки и один раз был удален.