«Реал» поспорит с «Атлетико» и грандами Серии А за нидерландского защитника

Центральный защитник «Болоньи» Сэм Бёкема попал в сферу интересов европейских топ-клубов.

За успехами нидерландского футболиста внимательно следят мадридские «Реал» и «Атлетико», а также «Ювентус» и миланский «Интер», информирует инсайдер Джанлука ди Марцио. Все четыре клуба рассматривают возможность подписания центрбека в летнее трансферное окно.

Сэм Бёкема провёл 18 матчей за «Болонью» в текущем сезоне, отметившись одной результативной передачей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 26-летнего игрока в 18 млн евро. Действующий контракт защитника рассчитан до середины 2027 года.