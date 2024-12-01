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«Реал» поспорит с «Атлетико» и грандами Серии А за нидерландского защитника

01 Декабря 2024 • 06:51 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
1 1.35 X 4.90 2 10.50
Через 10 ч. 10 мин.

Центральный защитник «Болоньи» Сэм Бёкема попал в сферу интересов европейских топ-клубов.

За успехами нидерландского футболиста внимательно следят мадридские «Реал» и «Атлетико», а также «Ювентус» и миланский «Интер», информирует инсайдер Джанлука ди Марцио. Все четыре клуба рассматривают возможность подписания центрбека в летнее трансферное окно.

Сэм Бёкема провёл 18 матчей за «Болонью» в текущем сезоне, отметившись одной результативной передачей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 26-летнего игрока в 18 млн евро. Действующий контракт защитника рассчитан до середины 2027 года.

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