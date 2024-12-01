Рейндерс: «Я провожу хороший сезон»

В итальянском футболе проходят матчи четырнадцатого тура Серии А, «Милан» принимал дома «Эмполи» и добился крупной победы со счётом 3:0. События матча прокомментировал нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс, он считает, что его команда провела хороший матч.

- Это был хороший матч мы выходим на поле для побед и сегодня заработали важные очки. Мой личный сезон? Я считаю, что он складывается хорошо, - цитирует слова Рейндерса pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милану» предстоит сыграть на выезде с «Аталантой», это случится шестого декабря.