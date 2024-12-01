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«Наполи» намерен подписать капитана «Ювентуса» в январе

01 Декабря 2024 • 01:59 Комментировать
Торино
...
Наполи
1 5.20 X 3.55 2 1.78
Через 13 ч. 41 мин.

Защитник «Ювентуса» Данило может продолжить карьеру в «Наполи».

Бразилец не слишком востребован в команде Тьяго Мотты – всего четыре выхода в старте в текущем сезоне. Согласно сообщениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, 33-летний капитан «бьянконери» стал приоритетной трансферной целью «Наполи» на январь. В подписании опытного центрбека заинтересован спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна, знакомый с футболистом по совместной работе в «Ювентусе».

Отмечается, что сам Данило открыт для перехода. Его действующий контракт с туринцами истекает по окончании текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 млн евро.

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