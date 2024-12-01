«Фиорентина» – «Интер»: Вероятные стартовые составы на матч команд из топ-5 чемпионата Италии

В четырнадцатом туре итальянской Серии А флорентийская «Фиорентина» сыграет с миланским «Интером». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на этот матч.

«Фиорентина»: Терраччиано (вр), Госенс, Комуццо, Лука Раньери, Додо, Катальди, Ясин Адли, Бове, Гудмундссон, Кольпани, Мойзе Кин.

«Интер»: Зоммер (вр), Димарко, Бастони, де Врей, Биссекк, Дармиан, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес.

У «Фиорентины» травмирован полузащитник Амир Ричардсон. В лазарете «Интера» находятся игроки оборонительного толка Франческо Ачерби и Бенжамен Павар.

У команд по 28 очков, они идут в первой пятёрке турнирной таблицы чемпионата Италии. В предыдущем туре Серии А «Фиорентина» победила 2:0 «Комо», а «Интер» разнёс 5:0 «Верону».

На ушедшей рабочей неделе те и другие сыграли в рамках общего этапа еврокубков. «Интер» победил в Лиге чемпионов «РБ Лейпциг» (1:0), а «Фиорентина» в Лиге конференций справилась с «Пафосом» (3:2).

Матч «Фиорентина» – «Интер» состоится, 1 декабря, на «Артемио Франки». Стартовый свисток запланирован на 20 часов мск. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт по данной ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов