«Болонья» разгромила главного аутсайдера Серии А

В 14-м туре Серии А «Болонья» играла дома против «Венеции» и была сильнее по всем статьям.

На 19-й минуте Ридгесиано Хапс сбил Дана Ндоя в штрафной - пенальти. Пострадавший вызвался бить и поразил пустой угол ворот - 1:0.

В начале второго тайма Йеспер Карлссон чудом не пробил голкипера. В середине второго тайма ее один 11-метровый после грубой игры Марина Сверко на Тийсе Даллинге. Вратарь прыгнул в угол, а Риккардо Орсолини пробил по центру - 2:0. Через две минуты Ндой отличился с игры - 3:0.

«Болонья» закрепилась на восьмом месте, соперник остался на дне таблицы.