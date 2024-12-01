«Болонья» разгромила главного аутсайдера Серии А

В 14-м туре Серии А «Болонья» играла дома против «Венеции» и была сильнее по всем статьям.
На 19-й минуте Ридгесиано Хапс сбил Дана Ндоя в штрафной - пенальти. Пострадавший вызвался бить и поразил пустой угол ворот - 1:0.
В начале второго тайма Йеспер Карлссон чудом не пробил голкипера. В середине второго тайма ее один 11-метровый после грубой игры Марина Сверко на Тийсе Даллинге. Вратарь прыгнул в угол, а Риккардо Орсолини пробил по центру - 2:0. Через две минуты Ндой отличился с игры - 3:0.
«Болонья» закрепилась на восьмом месте, соперник остался на дне таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Ндой Дан21'
|(2:0) Орсолини Риккардо69'
|(3:0) Ндой Дан71'
Скорупски Лукаш•Де Сильвестри Лоренцо50' (Хольм Эмиль (50') •Бёкема Сэм•Лукуми Джон•Миранда Хуан•Фройлер Ремо•Моро Никола•Ндой Дан83' (Урбаньски Кацпер (83') •Одгор Йенс83' (Домингес Бенжамин (83') •Карлссон Йеспер III64' (Даллинга Тийс (64') •Кастро Сантьяго64' (Орсолини Риккардо (64')
Станкович Филип•Идзес Джей•Свобода Михаэль•Сверко Марин 26'75' (Альтаре Джорджо (75') •Кандела Антонио•Хапс Ридгесиано46' (Эллертссон Микаэль-Эгиль (46') •Дункан Альфред52' (Йебоа Джон (52'•Чрнигой Домен75') •Николусси Кавилья Ханс•Ористанио Гаэтано•Бузио Джанлука• 29'Похьянпало Йоэль85' (Раймондо Антонио (85')
30 ноября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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