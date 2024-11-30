Фонсека – о победе над «Эмполи»: «Мы должны были забить семь голов»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Эмполи» (3:0).

«Я думаю, что мы показали очень хороший уровень футбола как в атаке, так и в обороне. Вот так выглядит командная игра, игроки, выходящие со скамейки запасных, отдаются полностью и усиливают игру. Мы победили со счётом 3:0, но имели шансы забить шесть-семь мячей, поэтому нам нужно работать над реализацией», – цитирует Фонсеку DAZN.

«Милан» располагается лишь на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, отставание от лидирующей группы составляет уже шесть зачётных баллов, при этом миланский клуб сыграл на матч больше остальных.