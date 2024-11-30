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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Распадори нужно больше играть»

30 Ноября 2024 • 22:37 Комментировать

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о нападающем «Наполи» Джакомо Распадори.

«Конечно, он сейчас находится не в самом лучшем положении, ему нужно больше играть, чтобы показывать себя. Сильная сторона Распадори заключается в том, что он способен адаптироваться к разным стилям игры. Да, ему по-прежнему не хватает физической мощи, но Джакомо способен компенсировать это другими качествами», – цитирует Спаллетти Radio Kiss Kiss Napoli.

В нынешнем сезоне чемпионате Италии Распадори принял участие лишь в шести матчах, проведя в общей сложности 240 минут на поле, но голевыми действиями не отметился.

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Лучано Спаллетти Наполи Джакомо Распадори ещё теги
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