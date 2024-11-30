«Милан» повторил собственное достижение образца 2002 года

«Милану» вновь удалось сохранить ворота в неприкосновенности в Серии А.

Коллектив Паулу Фонсеки одолел в родных стенах «Эмполи» – 3:0. «Россонери» не пропустили в пяти из семи первых домашних матчей нынешнего розыгрыша Серии А – такого не было 22 года, информирует Opta. В сезоне-2002/03 команда сыграла «на ноль» в шести из семи стартовых поединков на своём поле.

«Милан» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице с 22 набранными очками после 13 туров. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет семь баллов.

В следующем туре «красно-чёрным» предстоит сыграть на выезде с «Аталантой». Встреча пройдёт 6 декабря.