Индзаги: «Ротация – это не ограничение, а возможность»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча против «Фиорентины».

«Это будет очень сложный матч. Мы знаем, что «Фиорентина» выиграла семь последних матчей в Серии А, так что нам предстоит столкнуться с сильным соперником.

Ротация? Да, она будет, но ротация – это не какое-то ограничение, а возможность, которой нужно пользоваться эффективно, чтобы каждый игрок вносил свой вклад.

И мы, и «Фиорентина» играли в еврокубках на неделе, поэтому находимся в схожих ситуациях. Необходимо концентрироваться на ближайшей игре и не думать о чем-то другом», – цитирует Индзаги пресс-служба «Интера».