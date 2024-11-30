«Милан» устроил разгром «Эмполи»

В 14-м туре Серии А «Милан» играл против середняков из «Эмполи».

На 19-й минуте Эмерсон с правого фланга сделал рывок к линии штрафной площади и сделал передачу на Рафаэла Леау, который пробил по воротам и попал в Ардиана Исмайли, мяч отскочил к левому углу штрафной площади, а уже оттуда Альваро Мората точно пробил в ближний угол ворот - 1:0. Кристиан Пулишич ворвался в штрафную площадь по правой половине поля и из-под соперника пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. На 44-й минуте Эмерсон с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Пулишич головой сделал скидку на Тиджани Рейндерса, который в касание отлично пробил под левую штангу - 2:0.

Во втором тайме Юссеф Мале с левой половины поля из-за пределов штрафной площади неплохо пробил в ближний угол ворот, перекладина спасла «Милан» от пропущенного мяча. На 69-й минуте Юссуф Фофана из центрального круга выполнил передачу на ход Рейндерсу по левой половине поля, Тиджани убежал к линии штрафной площади и после смещения в центр метко пробил под левую штангу - 3:0. Саму Чуквуэзе с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел на дальний угол вратарской, Тэмми Абрахам в падении в касание отправил мяч в ближний угол ворот, но получилось рядом со штангой.

«Россонери» закрепились на седьмом месте, соперник - 10-й.