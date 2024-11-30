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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» устроил разгром «Эмполи»

30 Ноября 2024 • 21:57 Комментировать
Милан
3:0
Эмполи
окончен

В 14-м туре Серии А «Милан» играл против середняков из «Эмполи».

На 19-й минуте Эмерсон с правого фланга сделал рывок к линии штрафной площади и сделал передачу на Рафаэла Леау, который пробил по воротам и попал в Ардиана Исмайли, мяч отскочил к левому углу штрафной площади, а уже оттуда Альваро Мората точно пробил в ближний угол ворот - 1:0. Кристиан Пулишич ворвался в штрафную площадь по правой половине поля и из-под соперника пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. На 44-й минуте Эмерсон с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Пулишич головой сделал скидку на Тиджани Рейндерса, который в касание отлично пробил под левую штангу - 2:0.

Во втором тайме Юссеф Мале с левой половины поля из-за пределов штрафной площади неплохо пробил в ближний угол ворот, перекладина спасла «Милан» от пропущенного мяча.  На 69-й минуте Юссуф Фофана из центрального круга выполнил передачу на ход Рейндерсу по левой половине поля, Тиджани убежал к линии штрафной площади и после смещения в центр метко пробил под левую штангу - 3:0. Саму Чуквуэзе с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел на дальний угол вратарской, Тэмми Абрахам в падении в касание отправил мяч в ближний угол ворот, но получилось рядом со штангой.

«Россонери» закрепились на седьмом месте, соперник - 10-й.

Протокол игры  
Милан3:0Эмполи
(1:0) Мората Альваро19'  
(2:0) Рейндерс Тиджани44'  
(3:0) Рейндерс Тиджани69'  
Меньян МайкЭмерсон ЖуниорГаббия Маттео  25' 75' (Лофтус-Чик Рубен ( 75') Тиав МаликЭрнандес ТеоФофана Юссуф 75' (Чуквуэзе Саму ( 75') Рейндерс ТиджаниМуса Юнус  57' 75' (Павлович Страхинья ( 75') Пулишич КристианЛеау Рафаэл 84' (Камарда Франческо ( 84') Мората Альваро 81' (Абрахам Тэмми ( 81')
Запасные: Спортьелло МаркоТорриани ЛоренцоТерраччано ФилиппоТомори ФикайоКалабрия Давиде
Васкес ДэвисГогличидзе Саба 71' (Мариануччи Лука ( 71') Исмайли АрдианВити МаттиаГьяси ЭммануэльХендерсон Лиам  67'Анджорин Фаустино 66' (Эспозито Себастьяно ( 66') Мале ЮссефПеццелла Джузеппе 46' (Кэкачей Либерато ( 46') Коломбо Лоренцо  35' 46' (Сольбаккен Ола ( 46') Пеллегри Пьетро 75' (Эконг Эммануэль ( 75')
Запасные: Баччи ЯкопоБембниста ДавидСегетти ЯкопоКонате ИсмаэльСамбья СаломонПеризан СамуэлеБелардинелли ЛукаТосто Лоренцо
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