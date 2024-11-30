Агент Льюиса Фергюссона: «У моего клиента есть незаконченные дела в Серии А»

Агент полузащитника «Болоньи» Льюиса Фергюсона высказался об интересе к своему клиенту со стороны английских клубов.

«Мы знали, что до травмы интерес к нему проявляли английские клубы, но Льюис считает, что у него есть незаконченные дела в Серии А. Он любит Италию, ему должно поступить особенное предложение, чтобы было принято решение уйти. Льюис был рад продлению контракта с «Болоньей», он чувствует теплоту со стороны клуба и болельщиков.

Конечно, всегда будут ходить слухи, что им интересуется «Ювентус» и другие клубы. Но сейчас Фергюсон гордится, что является капитаном «Болоньи» и продолжить отдаваться клубу на все 100%», - цитирует представителя шотландца Calciomercato.it.