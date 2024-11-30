Фонсека сравнил «Эмполи» с «Реалом»

Наставник «Милана» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча против «Эмполи».

«Думаю, что мы сыграем тем же образом, как и с «Реалом», нам нужно быть аккуратнее в обороне. Учитывая стиль игры «Эмполи», я ожидаю, что они будут высоко прессинговать, идти в отбор, поэтому нам необходима мобильность и быстрый переход в атаку. Нам просто нужно сыграть правильно и победить – это главный способ сделать счастливыми наших болельщиков», - цитирует Фонсеку DAZN.

Встреча между «Миланом» и «Эмполи» состоится сегодня, 30-го ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.