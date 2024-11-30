Леау и Мората – в основе «Милана» на матч против «Эмполи»

В последний вечер осени «Милан» на своём поле будет принимать «Эмполи» в календарном матче чемпионата Италии. Главный тренер «россонери» Паулу Фонсека уже определился со стартовым составом. На поле с первых минут выйдут такие игроки:

Меньян, Эмерсон Роял, Габбия, Тиав, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса, Пулишич, Леау, Мората.

Матч Серии А между «Миланом» и «Эмполи» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.