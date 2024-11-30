«Комо» и «Монца» забили по голу

Давно не побеждавшие аутсайдеры «Комо» и «Монца» пытались отдалиться от зоны вылета.
Игра получилась равной. На 36-й минуте хозяева повели после добивания Янника Энгельхардта. Соперник отыгрался вскоре после перерыва, Джанлука Капрари с 11-метровой отметки перехитрил вратаря - 1:1. В компенсированное время Милан Джурич должен был вырывать победу, но попал в штангу.
«Монца» с 10 очками остается предпоследней, у соперника на один балл больше
Протокол игры
|(1:0) Энгельхардт Янник36'
|54'Капрари Джанлука (1:1)
Рейна Пепе•Ван дер Бремпт Игнасе68' (Верди Симоне (68') •Гольданига Эдоардо•Кемпф Марк-Оливер•Морено Альберто80' (Сала Марко (80') • 83'Энгельхардт Янник•Да Кунья Лукас•Стрефецца Габриэль88' (Габриеллони Алессандро (88') •Пас Николас• 44'Фадера Алию68' (Иовин Алессио (68') • 90'Кутроне Патрик69' (Белотти Андреа (69')
Турати Стефано•Кальдирола Лука81' (Д'Амброзио Данило (81') •Мари Пабло•Карбони Андреа•Перейра Педру II68' (Биринделли Самуэле (68') •Кирьякопулос Георгиос•Бондо Уоррен•Бьянко Алессандро•Мота Дани46' (Мальдини Даниэль (46') •Капрари Джанлука81' (Валоти Матиа (81') •Джурич Милан II
30 ноября. Стадион "Stadio G. Sinigaglia"..
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