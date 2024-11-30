«Комо» и «Монца» забили по голу

Давно не побеждавшие аутсайдеры «Комо» и «Монца» пытались отдалиться от зоны вылета.

Игра получилась равной. На 36-й минуте хозяева повели после добивания Янника Энгельхардта. Соперник отыгрался вскоре после перерыва, Джанлука Капрари с 11-метровой отметки перехитрил вратаря - 1:1. В компенсированное время Милан Джурич должен был вырывать победу, но попал в штангу.

«Монца» с 10 очками остается предпоследней, у соперника на один балл больше

30 ноября. Стадион "Stadio G. Sinigaglia"..