Спаллетти: «У «Наполи» есть всё, чтобы вернуться на вершину»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти с теплотой высказался о «Наполи». Итальянский специалист покинул пост главного тренера клуба из Неаполя в 2023-м году.

«Наполи» навсегда останется в моём сердце. Сейчас там сильная команда с прекрасным тренером и невероятными болельщиками. У них есть всё, чтобы вновь вернуться на вершину», - цитирует Спаллетти Radio Kiss Kiss Napoli.

После 13 туров «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, но сразу четыре преследующих клуба отстают от неаполитанцев всего лишь на один зачётный балл. Завтра, 1-го декабря, подопечные Антонио Конте сыграют на выезде против «Торино».