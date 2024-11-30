​Сербы присматривают замену для Стойковича, возможный кандидат - Сарри

Похоже, что Драгану Стойковичу недолго осталось у руля сербской сборной - как сообщает republica.rs, сейчас федерация футбола Сербии активно ищет замену для специалиста вследствие не самых лучших результатов, показанных сербской сборной на последних больших турнирах.

Возможный вариант для сербской сборной - это Маурицио Сарри, в прошлом тренировавший такие клубы, как «Лацио», «Ювентус», и даже «Челси».

Впрочем, пока не совсем понятно, готов ли Сарри возглавить национальную команду - по имеющимся сведениям, он больше настроен на работу в клубе, особенно если освободится вакансия в «Милане», ведь место Паулу Фонсеки по-прежнему под угрозой.