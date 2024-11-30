​Каннаваро: «Интер» и «Наполи» послали конкурентам чёткий сигнал»

Бывший обладатель «Золотого мяча», Фабио Каннаваро, сыграл более 400 матчей в рамках итальянского чемпионата Серии А за такие клубы как «Парма», «Наполи», «Интер», а также туринский «Ювентус». Он поделился своим мнением о том, кто является фаворитом нынешнего розыгрыша чемпионата Италии.

- Я считаю, что «Интер» наиболее сильный клуб на данный момент, учитывая качество состава, также смотря на то, что клуб делает в Лиге чемпионов. Но и у «Наполи» есть план по возвращению к победам. Оба этих клуба послали чёткий сигнал своим конкурентам, - цитирует слова Каннаваро derbyderbyderby.it.