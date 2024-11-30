«Кальяри» прервал чёрную серию, забив один гол «Вероне»

Не побеждавший в последних пяти турах Серии А «Кальяри» в пятницу принимал «Верону».
Команды достаточно часто били по воротам, но редко попадали в створ. Первая угроза возникла лишь на 57-й минуте, это Дарко Лазович головой направил мяч в перекладину. На 75-й минуте Роберто Пикколи успел отправить мяч в сетку и открыть счёт, после чего сразу был заменен - 1:0.
«Кальяри» рванул уже на 12-е место, соперник - делит 14-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Пикколи Роберто75'
Шерри Ален•Дзаппа Габриэле•Мина Йерри•Луперто Себастьяно•Цортеа Надир60' (Феличи Маттиа (60') •Ауджелло Томмазо•Марин Рэзван 27'46' (Адопо Ндари (46') •Макумбу Антуан•Лувумбу Зиту82' (Оберт Адам (82') •Лападула Джанлука60' (Виола Николас (60') •Пикколи Роберто77' (Паволетти Леонардо (77')
Монтипо Лоренцо•Тчатчуа Джексон•Коппола Диего• 81'Маньяни Джанджакомо•Брадарич Домагой•Сердар Суат•Белахьяне Реда84' (Москера Даниэль (84') •Ливраменто Дейлон66' (Сарр Амин (66') •Суслов Томаш84' (Ламбурд Матис (84') • 89'Лазович Дарко73' (Арруи Абду (73') •Тенгстедт Каспер73' (Кастанос Григорис (73')
29 ноября. Стадион "Сардиния Арена".
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