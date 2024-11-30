«Кальяри» прервал чёрную серию, забив один гол «Вероне»

Не побеждавший в последних пяти турах Серии А «Кальяри» в пятницу принимал «Верону».

Команды достаточно часто били по воротам, но редко попадали в створ. Первая угроза возникла лишь на 57-й минуте, это Дарко Лазович головой направил мяч в перекладину. На 75-й минуте Роберто Пикколи успел отправить мяч в сетку и открыть счёт, после чего сразу был заменен - 1:0.

«Кальяри» рванул уже на 12-е место, соперник - делит 14-ю строчку.