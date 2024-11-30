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Чемпионат Италии. Серия А

«Кальяри» прервал чёрную серию, забив один гол «Вероне»

30 Ноября 2024 • 00:39 Комментировать
Кальяри
1:0
Верона

Не побеждавший в последних пяти турах Серии А «Кальяри» в пятницу принимал «Верону».

Команды достаточно часто били по воротам, но редко попадали в створ. Первая угроза возникла лишь на 57-й минуте, это Дарко Лазович головой направил мяч в перекладину. На 75-й минуте Роберто Пикколи успел отправить мяч в сетку и открыть счёт, после чего сразу был заменен - 1:0.

«Кальяри» рванул уже на 12-е место, соперник - делит 14-ю строчку.

Протокол игры  
Кальяри1:0Верона
(1:0) Пикколи Роберто75'  
Шерри АленДзаппа ГабриэлеМина ЙерриЛуперто СебастьяноЦортеа Надир 60' (Феличи Маттиа ( 60') Ауджелло ТоммазоМарин Рэзван  27' 46' (Адопо Ндари ( 46') Макумбу АнтуанЛувумбу Зиту 82' (Оберт Адам ( 82') Лападула Джанлука 60' (Виола Николас ( 60') Пикколи Роберто 77' (Паволетти Леонардо ( 77')
Запасные: Гаэтано ДжанлукаПаломино ХосеМутандва КингстонЯнкто ЯкубДейола АлессандроПрати МаттеоВетеска МатеушЧоччи ДжузеппеСкуффет СимонеДентелло Пауло
Монтипо ЛоренцоТчатчуа ДжексонКоппола Диего  81'Маньяни ДжанджакомоБрадарич ДомагойСердар СуатБелахьяне Реда 84' (Москера Даниэль ( 84') Ливраменто Дейлон 66' (Сарр Амин ( 66') Суслов Томаш 84' (Ламбурд Матис ( 84'  89') Лазович Дарко 73' (Арруи Абду ( 73') Тенгстедт Каспер 73' (Кастанос Григорис ( 73')
Запасные: Берарди АлессандроДавидович ПавелКристиан КоррадиФараони МаркоСишуба АяндаСилва ДаниэлДаниэле ГилардиПерилли СимонеДанилюк ФлавиусСиссе Альфаджо
29 ноября. Стадион "Сардиния Арена".
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Верона Кальяри

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КАЛЬЯРИ ВЕРОНА
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