​Доннарумма может вернуться в «Милан»

У итальянского голкипера Джанлуиджи Доннарумы не всё складывается во Франции, где он выступает с 2021 года за «ПСЖ». Судя по всему, клуб не собирается продлевать контракт на нынешних условиях. А это означает, что Доннарумма может покинуть «ПСЖ».

Наиболее возможным сценарием для него является возвращение в Италию, и, как сообщает calciomercato.it, возможно, это будет его бывший клуб, «Милан». Итальянцы могут расстаться с Майком Меньяном, на которого засматриваются самые большие клубы Европы, а значит, им потребуется новый голкипер.

«Милан» может стать отличным выбором, учитывая его прошлое в этом клубе, он хорошо знает команду.