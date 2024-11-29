Кварацхелию хотят купить два суперклуба

Атакующий полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия продолжает находиться в сфере интересов топовых клубов чемпионата Испании.

Как сообщается на страницах портала Todofichajes, 23-летний вингер является целью мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между грузином и неаполитанским клубом истекает в 2027 году.

В нынешнем розыгрыше Серии А Хвича поучаствовал в 13 матчах. Полузащитник записал на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи.