В «Интере» приняли важное решение по трансферам

В миланском «Интере» решили отказаться от подписания возрастных игроков.

Боссы «нерадзурри» ввели правило для предстоящих трансферных окон – теперь клуб не будет подписывать футболистов старше 25 лет, сообщает журналист Паскуале Гуарро. Таким образом владелец хочет омолодить состав команды и снизить затраты на заработные платы.

В настоящий момент в составе «Интера» 11 игроков, достигших 30-летия, причём четверым из них 35 или больше лет. Лишь трое в команде попадают в возрастную категорию не старше 24 лет.

В воскресенье действующие чемпионы Италии сыграют на выезде с «Фиорентиной».