​Ди Ливио: «Леау может быть сильнее Роналду, но ничего не показывает»

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Анджело Ди Ливио прокомментировал выступление Рафаэла Леау, он видит в португальском нападающем большой потенциал возможно, даже больший, чем у Криштиану Роналду, однако Леау, по словам Ди ливио, мешает несобранность:

- Как мне кажется, некоторым его партнёрам по команде не очень нравится отношения Леау к делу. Он может быть очень сильным игроком, возможно, даже более сильным, нежели Криштиану Роналду, но ничего не показывает, - цитирует слова ди Ливио pianetamilan.it.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года, ранее он выступал за «Спортинг» и «Лилль».