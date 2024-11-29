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​Ди Ливио: «Леау может быть сильнее Роналду, но ничего не показывает»

29 Ноября 2024 • 03:59 Комментировать

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Анджело Ди Ливио прокомментировал выступление Рафаэла Леау, он видит в португальском нападающем большой потенциал возможно, даже больший, чем у Криштиану Роналду, однако Леау, по словам Ди ливио, мешает несобранность:

- Как мне кажется, некоторым его партнёрам по команде не очень нравится отношения Леау к делу. Он может быть очень сильным игроком, возможно, даже более сильным, нежели Криштиану Роналду, но ничего не показывает, - цитирует слова ди Ливио pianetamilan.it.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года, ранее он выступал за «Спортинг» и «Лилль».


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