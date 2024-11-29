​Ди Ливио: «Милан» - разочарование»

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Анджело ди Ливио признался, что разочарован выступлениями «Милана» в текущем сезоне - он считает, что команда должна была сделать много больше на данный момент.

Напомним, что «Милан» не очень уверенно выступает в чемпионате Италии, однако выиграл три своих последних матча в Лиге чемпионов, в том числе переиграв мадридский «Реал»:

- «Милан» - это большое разочарование, он должен был сделать много больше. У «Ювентуса» пол-команды не могут сейчас играть, но они выступают лучше. Мне всегда нравился Фонсека, я не могу сказать, что неудачные выступления - это только его ответственность. И в «Роме» он хорошо справлялся, - цитирует слова ди Ливио pianetamilan.it.