Полузащитник «Аль-Араби» Марко Верратти, вероятно, в скором времени сможет дебютировать в Серии А.

На 32-летнего хавбека претендует миланский «Интер» – переход может состояться уже в январское трансферное окно, докладывает Marca. Контракт итальянца с катарским клубом истекает по окончании сезона, поэтому зимой экс-футболист «ПСЖ» будет доступен по сниженной цене.

Марко Верратти пополнил ряды «Аль-Араби» в сентябре прошлого года, перебравшись из «ПСЖ». Цвета парижан полузащитник представлял на протяжении 11 лет. Что примечательно, за свою карьеру игрок не провёл ни одного матча в итальянской Серии А.