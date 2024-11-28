«Милан» подписал новый долгосрочный контракт с центральным защитником Маттео Габбией. 25-летний футболист связал себя с «россонери» новым соглашением до лета 2029 года. Его предыдущее соглашение с итальянским топ-клубом было рассчитано до лета 2026 года.

Габбия – воспитанник клубной академии «Милана», в клубе он с юных лет. Лишь дважды в карьере он покидал родной клуб, уходя в аренду.

В текущем сезоне центральный защитник провёл за «Милан» восемь матчей. В них ему удалось один раз отличиться забитым голом – в рамках Серии А.

Портал Transfermarkt оценивает игрока обороны в 12 млн евро.