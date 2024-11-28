Консейсау высказался о своём будущем

Полузащитник Франсишку Консейсау высказался о своем будущем.

Напомним, что 22-летний футболист выступает за туринский «Ювентус» на правах аренды, он принадлежит «Порту», с которым у него контракт до лета 2029 года.

«Я очень, очень счастлив в «Ювентусе». Мне нравится быть здесь. Дальше дело за клубами», - приводит слова Консейсау журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Напомним, что в нынешнем сезоне португалец принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пять результативными передачами партнерам по команде.

Ранее СМИ сообщали, что полноценная сделка должна состояться в следующем году.