Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Консейсау высказался о своём будущем

28 Ноября 2024 • 15:33 Комментировать

Полузащитник Франсишку Консейсау высказался о своем будущем.

Напомним, что 22-летний футболист выступает за туринский «Ювентус» на правах аренды, он принадлежит «Порту», с которым у него контракт до лета 2029 года.

«Я очень, очень счастлив в «Ювентусе». Мне нравится быть здесь. Дальше дело за клубами», - приводит слова Консейсау журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Напомним, что в нынешнем сезоне португалец принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пять результативными передачами партнерам по команде.

Ранее СМИ сообщали, что полноценная сделка должна состояться в следующем году.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Порту Франсишку Консейсау ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» Илон Маск обратился к Роналду Кейн обвинил Роналду и Месси Роналду сделал заявление после победного дубля Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» Месси написал всего одно слово о Марадоне «Зенит» может упустить победу в чемпионате России, в команде серьёзные проблемы Гвардиола сделал заявление после провала в Лиге чемпионов ​Беллингем прокомментировал промах Мбаппе
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом» Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю»
Спортивные новости
Тренер дал совет Мичкову: «В 19 лет нужно быть с открытыми глазами и большими ушами» «Адмирал» по буллитам переиграл дома СКА «Вашингтон» без Овечкина сумел в гостях обыграть «Тампу» Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, переиграв «Локомотив» «Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Ноября
15:33 · Италия. Серия А
Консейсау высказался о своём будущем
13:39 · Россия. Премьер-лига
Смолов рассказал, в каком чемпионате может выступать Сперцян
27 Ноября
23:30 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Ювенутса» рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно
21:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется форвардом «Аталанты»
20:35 · Италия. Серия А
Дюмфрис продлит контракт с «Интером» официально
19:51 · Италия. Серия А
Итальянский вратарь получил перелом челюсти, но всё равно отразил пенальти
19:09 · Италия. Серия А
Агент: «Жиго великолепно адаптировался в «Лацио»
17:52 · Италия. Серия А
«Меня заменили, чтобы спрятать от других скаутов»: Манчини вспомнил, как проходил просмотр в «Болонье»
11:40 · Италия. Серия А
​Кассано снова критикует Леау
11:14 · Италия. Серия А
​Костакурта: «Хорошо то, что хорошо кончается»
09:43 · Италия. Серия А
Супруга Дибалы: «Если «Бока» позовёт, Пауло пойдёт»
07:11 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» начал переговоры с игроком «Манчестер Юнайтед» 1 слухи
00:49 · Англия. Премьер-лига
Абрахам оценил уровень нынешнего «Челси»
00:42 · Италия. Серия А
Каморанези нашёл себе новую работу на Кипре
00:23 · Италия. Серия А
​Фонсека: «Леау знает, за что сидит»
00:09 · Италия. Серия А
Леау: «Проблем с Фонсекой нет»
26 Ноября
21:08 · Италия. Серия А
Ибрагимович высказался о проблемах «Милана» в обороне
16:53 · Англия. Премьер-лига
Кварацхелия может перейти в суперклуб АПЛ 5
14:34 · Италия. Серия А
Пулишич: «Надеюсь, моя игра вдохновляет детей в США»
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбрал альтернативу Дэвису с ценником в 60 млн евро
07:40 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин рассказал, как едва не сменил «Манчестер Юнайтед» на другой топ-клуб 1
05:43 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» связались с бразильским полузащитником
01:31 · Италия. Серия А
«Интер» потерял полузащитника перед матчем Лиги чемпионов
00:40 · Италия. Серия А
«Лечче» был сильнее «Венеции» в битве аутсайдеров
25 Ноября
23:13 · Италия. Серия А
Шкриньяр договорился с грандом Серии А слухи
Все новости