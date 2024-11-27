Спортивный директор «Ювенутса» рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли рассказал о планах туринского клуба на зимнее трансферное окно.

«Если речь идёт о нападении, то мы ждём восстановления Милика – это прекрасный форвард, который идеально подходит под стиль игры Мотты. А вот оборону мы планируем усилить в зимнее трансферное окно, нам не хватает глубины на этой позиции», – цитирует Джунтоли Amazon Prime Italia.

После 13 туров «Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставание от лидирующего «Наполи» составляет всего лишь четыре зачётных балла. В следующем туре «Ювентусу» предстоит сыграть на выезде против «Лечче».