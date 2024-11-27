Защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис подписал новый трудовой договор с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «нерадзурри».

Теперь контракт 28-летнего нидерландца с «Интером» рассчитан до июня 2028 года.

Напомним, Дюмфрис выступает за «Интер» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами и стал автором одного результативного паса.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Дюмфриса составляет 20 миллионов евро.

Ближайший матч «Интер» проведет 1 ноября против «Фиорентины».