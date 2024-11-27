Итальянский вратарь получил перелом челюсти, но всё равно отразил пенальти

Самопожертвование, напоминающее чуть ли не о подвиге Александра Матросова, случилось в итальянском чемпионате, в одной из его низших серий. 19-летний голкипер клуба «Орвиетана» Эммануэле Росси получил травму челюсти в ходе игрового эпизода.

Но, несмотря на это, остался в воротах и отразил назначенный против его команды одиннадцатиметровый удар. Тем не менее, вскоре его пришлось заменить и теперь Росси придётся провести не менее двух недель в лазарете. Вдобавок, «Орвиетана» всё равно проиграла этот матч «Фолиньо» со счётом 1:2. В следующем туре клуб сыграет с «Фильине», это случится первого декабря.