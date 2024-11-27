Агент: «Жиго великолепно адаптировался в «Лацио»

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Лацио» Самуэля Жиго, высказался об адаптации своего клиента в Италии.

В минувшем матче итальянской Серии А 31-летний Жиго забил свой первый мяч в составе новой команды.

«Самуэль великолепно адаптировался в «Лацио», Рим — отличный город, как и Москва», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

Напомним, с 2018 по 2022 год Жиго выступал за московский «Спартак», откуда перебрался в «Марсель». С минувшего лета француз на правах аренды защищает цвета «Лацио».

В составе римлян Жиго принял участие в шести играх во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Трудовой договор защитника с «Лацио» рассчитан до конца текущего сезона. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Жиго составляет пять миллионов евро.