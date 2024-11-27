«Меня заменили, чтобы спрятать от других скаутов»: Манчини вспомнил, как проходил просмотр в «Болонье»

Известный тренер Роберто Манчини вспомнил, как в своё время он проходил просмотр в «Болонье».

«Во время моего просмотра в «Болонье» меня заменили в перерыве матча. Мне было очень грустно. Позже мне сказали, что меня заменили, чтобы спрятать от глаз других скаутов. Когда я приехал, мне заплатили 40 тысяч лир. Я не мог понять, почему они платят мне за то, чтобы я развлекался. Это был 1978 год», - слова Манчини приводит газета il Giornale.

По ходу своей игровой карьеры Роберто Манчини поиграл за «Болонью», «Сампдорию», «Лацио» и «Лестер».

Отметим, что недавно Манчини покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии.