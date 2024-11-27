​Кассано снова критикует Леау

Итальянский экс-нападающий Антонио Кассано избрал своим любимым объектом для нападок игроков «Милана» Рафаэла Леау и Тео Эрнандеса. Сейчас он снова заявил, что они бесполезны для команды, а также призвал Паулу Фонсеку, наставника «Милана», принять какие-то меры и перестать обманывать публику:

- Я считаю что Эрнандес и Леау сейчас является проблемой для «Милана» и спрашиваю себя - когда Фонсека говорит про скудетто, он действительно верит в это или просто хочет сделать так, чтобы игроки давали на поле больше, - вопрошает Кассано, слова которого цитирует pianetamilan.it.