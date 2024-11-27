​Костакурта: «Хорошо то, что хорошо кончается»

В европейском футболе прошли матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, итальянский «Милан» съездил в Братиславу и обыграл там местный «Слован». События матча прокомментировал бывший ветеран итальянского клуба Алессандро Костакурта. Он рад, что всё закончилось хорошо несмотря на волнения:

- «Милан» - такой клуб, у которого всегда будет взлёты и падения. Наверное, можно было бы сделать всё проще, но, в конце концов, важны три очка, которые «Милан» получил и сделал большой прыжок в турнирной таблице, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.

Костакурта закончил свою карьеру в 2007 году.