Супруга Дибалы: «Если «Бока» позовёт, Пауло пойдёт»

Всё больше и больше намёков на то, что аргентинский нападающий Пауло Дибала проводит свой последний сезон в римской «Роме». Ранее об этом говорил бывший игрок туринского «Ювентуса» Анджело ди Ливио, а сейчас намёки идут не от кого-нибудь, а от самой супруги Дибалы - Арианы Сабатини. В интервью аргентинскому журналу El Grafico она рассказала о подобном сценарии:

- Если Паредес в один прекрасный день захочет увидеть Пауло в «Боке», то он обязательно отправится туда, - заявила Ариана.

Напомним, что Дибала выступает в «Роме» с 2022 года, до этого он провёл семь лет в туринском «Ювентусе».